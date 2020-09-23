Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

24 SAAT İÇİNDE RESMİ AÇIKLAMA

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI SAMATTA KİMDİR?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile prensip anlaşmasına vardı. Golcü oyuncu, transfer için 23:00 sularında İstanbul'a geldi.Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından Tanzanyalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.Sarı-lacivertlilerin, Samatta transferini sağlık kontrollerinin ardından resmen açıklayacağı ve açıklamanın 24 saat içinde geleceği kaydedildi.Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıktı ve 2 gol attı.40 maç, 19 gol, 7 asist191 maç, 76 gol, 20 asist16 maç, 2 gol