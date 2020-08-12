Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra kadrosuna kattığı Filip Novak, İstanbul'a iniş yaptı. 30 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri sonrasında antrenmanlara başlayacak.



İstanbul'a ayak bastıktan sonra ilk açıklamalarını yapan Novak, "Uçuş nedeniyle yorgunum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.



Çok önemli bir transfer yaptığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Hedeflerim yüksek. Ligin en yüksek seviyesinde oynamak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Kariyerim için büyük bir adım attım. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım, sahaya çıkmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'ye skor anlamında da katkı bulunmak istediğini söyleyen Çek yıldız, "Umarım goller atmaya, asistler yapmaya devam ederim. Ancak önce takım, sonra benim gollerim ve asistlerim." diyerek sözlerini noktaladı.



Fenerbahçe, Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.