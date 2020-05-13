Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla poz verdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2020 08:14
Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayı giydi.

Formayı giydikten sonra açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, transferi yapan Fenerbahçe yönetimine teşekkürlerini iletti.

Yüksek, ''Transferimde emeği geçen öncelikle kulüp başkanımız sayın Ali Koç'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'a teşekkürlerimi sunuyorum.'' dedi. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için