Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayı giydi.
Formayı giydikten sonra açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, transferi yapan Fenerbahçe yönetimine teşekkürlerini iletti.
Yüksek, ''Transferimde emeği geçen öncelikle kulüp başkanımız sayın Ali Koç'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'a teşekkürlerimi sunuyorum.'' dedi.
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Formayı giydikten sonra açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, transferi yapan Fenerbahçe yönetimine teşekkürlerini iletti.
Yüksek, ''Transferimde emeği geçen öncelikle kulüp başkanımız sayın Ali Koç'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'a teşekkürlerimi sunuyorum.'' dedi.
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