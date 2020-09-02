Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia uçarak geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusu Enner Valencia, antrenmanlarda sürati ve hızlı paslarıyla göz kamaştırıyor. Alanyaspor ile oynanan maçta 3 gol atıp, 1 de penaltı yaptıran Mame Thiam öne çıksa da takıma yeni katıldığı için hazırlık maçlarında forma giyemeyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı hızlı kanat oyuncusu profilinin içini dolduracak gibi gözüküyor.



Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Süratli stili ve ani patlamaları nedeniyle taraftarların 'Flash' lakabını taktığı 1.77 boyundaki Enner Valencia idmanlarda da adeta uçuyor.



FORMUNU BULMAYA ÇALIŞIYOR



Fenerbahçe formasıyla yeniden çıkış yakalamak için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde istekle çalıştığı öğrenilen yıldız futbolcu yaptığı düz koşulardaki performansı, hırsı ve azmiyle teknik heyeti umutlandırdı. Öyle ki hızlı koşularıyla ilgili olarak hakkında "Antrenmanda tek başına koşarken bile uçuyor" yorumu yapılan 30 yaşındaki futbolcu, koşu stili ve patlamalarıyla Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Nikola Lazetiç'e benzetiliyor. Aralara attığı hızlı paslarla da JayJay Okocha'yı anımsattığı öğrenildi.



