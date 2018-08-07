Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew, Benfica maçında yok!

COCU: "AYEW'DE RİSK ALMAK İSTEMEDİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, maç öncesinde Ayew'i kadroya almamasının nedenini anlatırken; "Ayew antrenmanını yaptı ama bazı sorunlar gördük. Herhangi bir risk almak, sakatlığının uzamasına neden olacak bir risk almak istemedik. Sahada olmak istiyordu ama beklemesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Portekiz'de Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.Teknik direktör Phillip Cocu, hafif sakatlığı bulunan Roberto Soldado'yu yedek kulübesinde bekletirken forvette Alper Potuk'a şans verdi.Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde oluştu; Volkan, Isla, Roman Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Giuliano, Alper Potuk, Dirar, Valbuena