Sezon başında 18 ismi kadrosuna katarak transferin şampiyonu olan Fenerbahçe devre arası transfer dönemine de fırtına gibi girdi.



Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımından kadrosuna kattığı Macar stoper Attila Szalai, Sabiha Gökçen havalimanına indi. (Cumartesi günü saat 22:10)



22 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşmaya varan Sarı-Lacivertliler, resmi Twitter hesabından Szalai'nin sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek için İstanbul'a davet edildiğini paylaşmıştı.



İstanbul'da detaylı kontrolden geçirilecek olan Szalai herhangi bir sorun yaşanmazsa Sarı-Lacivertli ekiple sözleşme imzalayacak. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki ouncu için Macar basınına göre Kanarya'nın Apollon'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satıştan da pay vereceği öğrenildi. Bonservis bedelinin 400 bin Euro'sunu oyuncunun eski kulübü Mezokövesd Zsory'nin alacağı kaydedildi. Genç stopere yıllık 800 bin Euro ücret ödeneceği ve anlaşmanın



