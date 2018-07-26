Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'in İstanbul'a geliş saati

ALİ KOÇ'UN UÇAĞI İLE BİRLİKTE GELİYOR

ANDRE AYEW'İN İSTATİSTİKLERİ

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'nin yeni transferi, İstanbul'a doğru yola çıktı. Sarı-lacivertlilerin'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Ganalı oyuncu, 19:45'te İstanbul'da olacak.Swansea City'nin Ayew'e Fenerbahçe ile transfer görüşmesine izin vermesinin ardından Koç Grubu'na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrıldı. Ali Koç'a ait TC-KMR kuyruk tescilli uçak Ayew'i Avusturya'nın Innsbruck Havalimanı'ndan aldı ve İstanbul'a doğru yola çıkıldı.West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.