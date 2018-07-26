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Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin Swansea'den kiraladığı Andre Ayew, İstanbul'a geldi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'da!
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26 Temmuz 2018 19:50
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin Swansea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Ganalı oyuncuyu taşıyan uçak, 19:45'te istanbul'a indi.

ALİ KOÇ'UN UÇAĞI İLE BİRLİKTE GELDİ

Swansea City'nin Ayew'e Fenerbahçe ile transfer görüşmesine izin vermesinin ardından Koç Grubu'na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrıldı. Ali Koç'a ait TC-KMR kuyruk tescilli uçak Ayew'i Avusturya'nın Innsbruck Havalimanı'ndan aldı ve İstanbul'a gelindi.









ANDRE AYEW'İN İSTATİSTİKLERİ

West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.





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