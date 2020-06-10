Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar'dan mesaj

Ersun Yanal'ın ayrılığından 101 gün sonra F.Bahçe'de teknik direktör sorunu pro-lisansı olan Tahir Karapınar ile çözüldü.Yapılan açıklamada "Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. Bununla birlikte, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" ifadeleri kullanıldı.• Futbol hayatımda önceliğim, hiçbir zaman para olmamıştır.• Günümüz futbolcularına tavsiyem, mesleklerine, kulüp ve camialarına saygı duymaları, profesyonelce gereken fedakârlıkları yapmaları.• Kolaya kaçmayın, çok çalışın, kendinize iyi bakın, kitap okuyun, bahanelerin arkasına sığınmayın.• Ne kadar oynadığın değil, sahada ne yaptığın önemlidir. 5 dakika oyuna girersin, maçın kaderini değiştirirsin.• Genç oyuncuları aile baskısından ve beklentilerinden kurtarıp onlara sadece futbol değil hayat eğitimi de vermemiz gerekiyor.