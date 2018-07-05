Fenerbahçe'nin yeni şifresi; hızlı futbol

Phillip Cocu, futbolcularından yeni sisteme hemen uyum sağlamalarını istedi.Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını cumartesi günü İstanbulspor'la oynayacak.Yeni teknik direktör Phillip Cocu ilk maçla birlikte takımının etkili ve iyi bir futbol oynamaya başlamasını bekliyor. Hollandalı teknik adam, oyuncularından, bir haftadır antrenmanlarda çalıştırdığı taktik anlayışı sahaya koymalarını istedi.Cocu böylece, takımın bu maçtan itibaren yeni bir kimlikle sahada olmasını hedefliyor. Sarı lacivertli takımın teknik direktörünün oyuncularından istediği temel aktivite, çabuk paslaşma ve hızlı oyun...Hızlı futbolla, hiç oyalanmadan topun rakip yara saha ve rakip kaleye yıkılmasını hedefleyen Cocu, son bir kaç gündür ağırlık verdiği taktik çalışmaların karşılığını ilk hazırlık maçında almak istiyor. Taktiksel anlamda takımının yeni sistemi çabuk kavramasını amaçlayanCocu, öğrencilerine bu yöndeki beklentilerini net biçimde aktardı. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada. antrenmanlarda uyguladığı taktiklerin bire bir sahaya konulmasını isteyen Cocu, oyuncularına taktik disiplinden asla taviz vermeyeceğini de iletti.