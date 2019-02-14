  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Fenerbahçe'nin yeni hedefi; Oğuzhan Özyakup

Yeni sezonun planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe, Oğuzhan Özyakup'u gözüne kestirdi. Beşiktaş'ta gözden düşen ve taraftarlarla sorun yaşayan milli futbolcu ayrılığa sıcak.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'nin yeni hedefi; Oğuzhan Özyakup
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2019 08:04
Yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe gözünü birkez daha Beşiktaş'a dikti! Devre arasında Siyah- Beyazlı takımdan Tolgay Arslan'ı alan, Caner Erkin'e ise teklif yapan Sarı-Lacivertliler bu kez de kaptan Oğuzhan Özyakup'un transferi için harekete geçti. Takvim Gazetesi'nin iddiası şu şekilde...

HENÜZ RESMİ GİRİŞİM YOK

Henüz resmi bir girişim yapmayan Fenerbahçe yönetimi, Oğuzhan'ın yakın çevresi aracılığıyle temas sağlamış durumda. Resmi görüşme için öncelikle Beşiktaş'tan izin alınacak.

SÖZLEŞMESİ SORUN OLABİLİR

Alınan bilgilere göre bu sezon Beşiktaş'ta iyice gözden düşen ve taraftarlarla sık sık gerilim yaşayan milli futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor. Ancak Oğuzhan'ın kısa süre önce uzatılan sözleşmesi sorun yaratabilir.

YÜKSEK BONSERVİS İSTENECEK

Kaptan Oğuzhan'la 2022'ye kadar nikah tazeleyen Siyah- Beyazlılar, taraftar tepkisinden de çekinerek yüksek bir bonservis bedeli belirleyebilir. Bu nedenle bu iş, Tolgay'ın transferi kadar kolay olmayacak..

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için