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Fenerbahçe'nin yeni fırtınası: Victor Moses!

Fenerbahçe'de ilk kez 11'de çıkan Nijeryalı yıldız Victor Moses, Zenit'e karşı ikili mücadele, çalım ve topla buluşmada zirve yaptı.

Kaynak: Fotomaç
Fenerbahçe'nin yeni fırtınası: Victor Moses!
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13 Şubat 2019 13:35
Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, Zenit maçıyla ilk defa 11'de şans buldu.

Ligdeki Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayseri maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü.

84 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, sergilediği üstün performansla geceye damga vurdu.

Moses, sarı-lacivertlilerde, Zenit karşısında en fazla ikili mücadele kazanan (12), en fazla çalım atan (4), rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (6) isim olarak zirveye çıkmasını bildi.

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