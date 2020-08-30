Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya karar veren sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun yerini genç bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.



A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Bayern Münih 2. takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.



GÖKHAN GÖNÜL'Ü YEDEKLEYECEK!



Eski yıldızı Gökhan Gönül'ü bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, Mert Yılmaz'ın transferiyle 35 yaşındaki futbolcuya alternatif oluşturmayı planlıyor.



Mert Yılmaz sağ bek mevkisinin haricinde, sağ kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



MERT YILMAZ KİMDİR?



8 Mart 1999 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır.



RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. 4 kez Türkiye U21 takımı formasını da giyen Mert Yılmaz'ın ismi Fenerbahçe ile anılıyor.



