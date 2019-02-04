Fenerbahçe'nin transferlerini açıkladı! 'Sezon sonu...'

, CNN TÜRK'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Fenerbahçe'nin sezon sonu transfer planı hakkında açıklamalar yaptı.Gelecek sezon kadrosunun şimdiden planlandığını dile getiren Çelikler, "Kaleye çok kesin değil ama büyük ihtimalle yeni bir transfer yapılacak. Sağ bek transferi olacağını düşünmüyorum. Seneye bütün odak lig şampiyonluğu. 'Şampiyon olabilmek için her şeyi yapacağız.' diyorlar. Dolayısıyla da bir stoper, bir sol bek, bir 8 numara daha Stefan Johansen olabilir bu." ifadelerini kullandı.Slimani kağıt üstünde iyi transfer. Sana santrfor lazımdı. Geri kalan oyuncularda başkanın söyledikleri şu: '24-30 yaşında futbolcular ve potansiyeli olan oyuncuları transfer etmek istiyoruz.' Zajc 24 yaşında. Bunu scout etmişler. Olma ihtimali var, olamamış; ama olma ihtimali var. Kim gibi Reyes gibi, Benzia gibi, Frey gibi... Bu mantık Comolli'de ve Ali Koç'ta ne yazık ki hala var. Bu mantık rezil de edebilir vezir de...Ersun Yanal'da da şöyle bir mantık var. Tolgay Arslan, Serdar Aziz... Alın kardeşim. Büyük takım görmüşler. Beğenilmemiş bir durum yok, kültür uyuşmazlığı var. Net oyuncu.Ben olsam Talisca için her şeyi yaparım. Bugün Fenerbahçe'nin parayla alıp, daha üstüne satabileceği bir futbolcu yok. Ferdi Kadıoğlu 3 teknik direktör tarafından oynatılmadı. Berke'yi bilmiyorum. Barış Malatya'da da oynayamıyor. Ben bu zihniyetin olmaması gerektiğini düşünüorum. Terraneo Kjaer, Josef De Souza, Nani'yi aldı. Hepsinden kar ettik dedi. Galatasaray Luyin dama'yı 8 milyon Euro'ya aldı. İyi stoper para ediyor. Kjaer, Josef ve Nani hepsi olmuş oyuncular. Fenerbahçe'nin sezon sonunda tartışılmaz oyuncular alması lazım.