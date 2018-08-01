Fenerbahçe'nin transferde 2 Ağustos planı

Andre Ayew'i kadrosuna kattıktan sonra diğer isimlere yönelen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Sportif direktör Damien Comolli, forvet ve orta saha transferi için temaslarını sıklaştırırken Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanacak ön eleme maçları öncesi bu takviyelerin tamamlanması planlanıyor.7-8 Ağustos'ta oynanacak ilk maç öncesi oyuncu listesinin UEFA'ya 2 Ağustos'ta bildirilmesi gerekirken Comolli'nin bu tarihe kadar 2 oyuncuyu bitirmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin bitirmeye yaklaştığı isimlerin sadece başkan Ali Koç, yönetici Semih Özsoy ve Damien Comolli tarafından bilindiği ve yine sürpriz bir şekilde açıklanacağı ifade edildi.