Fenerbahçe'nin transfer önceliği; kanatlar

Tolga, Ferdi, Deniz Türüç gibi isimlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, transfer döneminde ilk olarak bu bölgeye yeni kanat oyuncuları almak istiyor.

Haber; Milliyet
Fenerbahçe'nin transfer önceliği; kanatlar
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29 Mart 2020 11:34
Fenerbahçe'de yönetim yeni sezonda transferde önceliği kanatlara verecek. Oyunu rakip ceza sahasına yığmakla görevli oyuncularının verimsizliği nedeniyle hücumda zorluk yaşayan Kanarya'da istatistikler de bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor.

İki ağır sakatlık geçiren Rodrigues 3 gol, 5 asistle en verimli kanat oyuncusu olarak öne çıkarken, zaman zaman sol kanatta oynayan Tolga 2 gol, 3 asist üretebildi.

Ferdi 15 maçta 2 gol, 2 asistle oynarken Deniz 19 maçta asist yapamazken 1 gol atabildi.

Mevkisinin dışında oynayan Dirar da 2 gollük katkı sağlayabildi. Forvetlerin topla fazla uluşamamasından dert yanan taraftarlar da kanat oyuncularının alınmasını istiyor.

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