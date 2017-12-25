Fenerbahçe'nin transfer listesi, 25 Aralık Fenerbahçe transfer haberleri

Sezonun ilk devresinin tamamlanmasıyla bitmesiyle birlikte Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Peki hangi oyuncular ile görüşülüyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde hangi isimler var. İşte günün öne çıkan transfer haberleriAykut Kocaman'ın Osmanlı maçı sonrası kızağa çektiği Ozan Tufan, ocakta büyük ihtimalle İspanya'nın yolunu tutacak. İspanyolca dersleri alan milli futbolcunun Deportivo'ya imza atacağı, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Ozan'ın kiralık mı yoksa bonservisi ile mi gideceği netleşmedi.Konya'da devrenin son maçına çıkan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği resmi olarak başladı... Yeni yıl öncesinde asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat, Brezilya'ya gidecek. İki yönetici, daha önce isimleri belirlenen sol bek ve 8 numaralar için kulüpleriyle birer görüşme gerçekleştirilecek. İlk aday, Coritiba ile sözleşme 31 Aralık 2017 itibariyle dolacak olan sol bek Thiago Carleto... Yeşil-beyazlı formayla sezonu 2 gol-9 asistle tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu ile son bir görüşme daha gerçekleştirilecek.8 numara için Aykut Kocaman'ın özel isteği Gremio'dan Arthur Henrique... Fakat Libertadores'i kazanan Brezilya ekibinden 21 yaşındaki yıldızı koparmak mucizelere bağlı. Barcelona'nın da istediği Arthur için Gremio ile de bir görüşme yapılacak, şartlar zorlanacak. Arth ur'un alternatifi ise Fluminense'den Marcus Wendel... Sezonu 6 gol ve 2 asistle tamamlayıp 90.9 gibi çok yüksek bir pas ortalaması ile yakalayan 20 yaşındaki yıldız adayı için de şartlar sonuna kadar zorlanacak. Wendel'i isteyen takımlar arasında ise PSG ve Porto da bulunuyor. HEDEF 4 OCAK TARİHİFırat ve Yıldırım'ın yeni yıla Brezilya'da girecek. Fenerbahçe yönetimi, 4 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına en az iki ismi yetiştirmeye çalışacak.Kariye rinin çoğu kiralık geçen Carleto 1 Ocak'tan itibaren serbest oyuncu. Peşinde birçok kulüp var ve Aykut Kocaman'ın sol bekteki önceliklerinden.Greimo ile sözleşmesi 31 Aralık 2019'da bitecek olan Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, orta sahanın merkezinde iki yönlü olarak görev alan bir isim. 2 kez Brezilya Milli Takımı'na davet edilip forma şansı bulamayan 21 yaşındaki futbolcu, Barça'nın yanı sıra Manchester United'ın da yakın takibinde. Skora çok fazla katkı yapmamasına rağmen (40 maçta 1 gol- 1asist) takımının beyni olan Arthur, ayaklarına son derece hakim ve pas yeteneği oldukça gelişmiş komple bir yıldız.Wende l'in Fluminense ili 2 yıllık daha kontratı var. Tam bir pas ustası ve sağ ayağını çok etkili kullanıyor. Henüz 20 yaşında ve büyük gelecek vadeden bir isim..Fenerbahçe'de kadrodaki sakat ve cezalılara rağmen yedek kulübesinde oturan ve süre alamayan Ozan Tufan'ın devre arasında elden çıkarılabileceği iddia edildi.Genç futbolcu, uzun süredir ilk 11'e giremiyordu. Josef de Souza, daha önce yaptığı açıklamada 'Ozan'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Mehmet Topal'la birlikte orta sahada savunma anlamında daha iyi olduk' demişti.1-1 biten Konya maçının ardında Kocaman yaptığı açıklamada 'Ozan'ın yerine Oğuz'un oynaması bizim iç meselemiz. Bir kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu bizim iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor.' demişti.ile ismi anılan, transfer iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde menajerinin, Pastore'nin ayrılacağını ima etmesine karşın Arjantinli yıldız kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.Fransa basınına konuşan Pastore, "Takım arkadaşlarıma veda ettiğim doğru değil. Ben her zaman bu kulüpte oynamayı ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Halen 1.5 yıllık sözleşmem bulunuyor. Daha çok oynamak istediğim doğru ancak buna teknik direktör karar verir. Daha fazla oynamak için çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.Inter'de oynayabileceğini dile getiren Pastore, "Menajerim ile Inter görüşmüştü. PSG'den ayrılmaya karar verirsem, İtalya'ya dönmek isterim. Özellikle Inter'de oynamayı tercih ederim" dedi.PSG'nin Caen ile oynadığı maç öncesinde açıklama yapan Pastore'nin menajeri, Marcelo Simonian, "Caen maçı, Javier Pastore'nin PSG formasıyla son maçı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.Palermo'dan 2011 yılında 42 milyon euro transfer olan 28 yaşındaki Pastore, bu sezon 17 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.