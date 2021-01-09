Fenerbahçe'nin transfer limiti Ozan Tufan'dan!

Fenerbahçe'nin millî yıldızı Ozan Tufan, daha önce kapısından döndüğü Premier Lig'e yine çok yakın. Ozan'ı uzun zamandır yakından takip eden İngiliz ekiplerinden Crystal Palace ile West Bromwich, sarı lacivertlilere teklif yaptı.Alman ve Fransız kulüpleri tarafından da yakından takip edilen 25 yaşındaki milli oyuncu için İtalyanlar ise bizzat Kadıköy'e geldi. Alanya maçında Milan, Torino, Verona ve Bologna'nın scout'ları Ozan Tufan'ı izledi. Takip edildiği karşılaşmada başarılı bir performans ortaya koyan Ozan Tufan, kariyerinde ilk defa bir maçta iki asist yaparken scoutlardan tam not aldı.Mesut Özil'e sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlanan Fenerbahçe, limit problemini ise Ozan ile aşmayı planlıyor. Performansıyla birlikte piyasası da artan Ozan Tufan için İngilizlerin masaya koyduğu 10 milyon avro yeterli bulunmadı. Sarı lacivertlilerin beklentisi en az 15 milyon avro.Bu arada Ozan'ın ayrılması halinde bu mevkii için adaylar da belirlendi. Tolga ve Sosa'nın sık sık sakatlanması sebebiyle takviye arayışında olan yönetim, Ozan'dan doğacak boşluğu doldurmak için teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalara başladı.