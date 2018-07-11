Fenerbahçe'nin transfer gözdesi 8 ay yok!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan ve teknik direktör Cocu'nun yönetimden özellikle istediği isimlerin başında gelen Marco Van Ginkel'den kötü haber geldi.

11 Temmuz 2018 09:54
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi 8 ay yok!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan ve teknik direktör Cocu'nun yönetimden özellikle istediği isimlerin başında gelen Marco Van Ginkel'den kötü haber geldi.
Hollandalı futbolcunun dizinden ameliyat olduğu ve 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sarı Lacivertli yönetim bu haber sonrası alternatif isimlere yönelecek

Van Ginkel, son olarak PSV'de forma giydi. Cehlsea'den kiralık olarak Hollanda temsilcisinin yolunu tuttu. PSV'de geçtiğimiz sezon 25 yaşındaki futbolcu, 28 maçta 14 gol atarak büyük takımların dikkatini çekmeyi başarmıştı

Hollandalı futbolcunun kariyerinin yeniden yükselişe geçmesinde, artık Fenerbahçe'nin başında bulunan eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun önemli payı bulunuyor.

 

Diğer Haberler

Protez bacak takılan köpeğin sevinci Sosyal Medya Dedikoduları

Protez bacak takılan köpeğin sevinci
Beşiktaş'a Fabri için İngiltere'den teklif Transferler

Beşiktaş'a Fabri için İngiltere'den teklif
Bursaspor'dan Yasin Öztekin açıklaması Türkiye Transferler

Bursaspor'dan Yasin Öztekin açıklaması
Trabzonspor'dan Nordin Amrabat atağı! Trabzonspor

Trabzonspor'dan Nordin Amrabat atağı!
Josue'nin yeni takımı Portekiz'de Dünya Transferler

Josue'nin yeni takımı Portekiz'de
Mehmet Sepil'den Türk oyuncu vurgusu ve yeni stad sözleri Spor Toto Süper Lig

Mehmet Sepil'den Türk oyuncu vurgusu ve yeni stad sözleri
Antalyaspor'dan ''Feda'' açıklaması! Antalyaspor

Antalyaspor'dan ''Feda'' açıklaması!
Barcelona 2. transferi açıkladı: Lenglet Dünya Transferler

Barcelona 2. transferi açıkladı: Lenglet
Marcelo'dan Cristano Ronaldo'ya duygusal veda! Transferler

Marcelo'dan Cristano Ronaldo'ya duygusal veda!
Daha fazla göster
1

Cocu'nun Ali Koç'tan istediği transfer!
2

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi 8 ay yok!
3

Fatih Terim ve Ndiaye'nin aralarını Gomis yaptı
4

Fatih Terim, istediği transfer sayısını açıkladı!
5

Babel olmadı, Giuliano'ya teklif geldi!
6

Vida açıklaması: "3 ülkeden 6 teklif var"
7

Obradovic, Fenerbahçe'ye transfer için devrede
8

Fatih Terim: "Yerry Mina ile ilgileniyoruz!"
9

Liverpool, Vida için teklifi arttırdı
10

Fenerbahçe'den Max Meyer harekatı!
yukarı ok