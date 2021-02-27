Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde 4 eksik

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin kafilesi belli oldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde 4 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2021 16:19
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

5 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer alan 5 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım

Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı.

Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti.

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için