Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 lira olduğunu bildirdi.

Haber; AA
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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
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23 Ocak 2021 14:19
Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 lira olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında denetim kurulu raporunu Musa Erdemir okudu.

Finansal konular hakkında camiayı bilgilendiren Erdemir, kulübün borcunu şu ifadelerle açıkladı:

"30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli 2 milyar 464 milyon 320 bin 994 lira, uzun vadeli ise 2 milyar 255 milyon 387 bin 492 lira olmak üzere konsolide toplam borç tutarı 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 liradır."



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