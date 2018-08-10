Fenerbahçe'nin teklifi, Benfica'dan iyi!

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna kalmak için kapışan Fenerbahçe ile Benfica, transferde de Ramires için karşı karşıya gelmişti.Portekiz ekibi, bonservisini eline alan eski oyuncusuna senelik 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Sambacı bunu yeterli bulmadı.Sarı-Lacivertliler'in ise Ramires için yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı öne sürüldü. İngiliz kulüpleri de tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgileniyordu ancak İngiltere'de transfer dönemi kapandı.Bu nedenle Ramires'in Fenerbahçe ya da Benfica'ya imza atacağı öne sürüldü.