Fenerbahçe'nin teklifi, Benfica'dan iyi!

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna kalmak için kapışan Fenerbahçe ile Benfica, transferde de Ramires için karşı karşıya gelmişti.
Portekiz ekibi, bonservisini eline alan eski oyuncusuna senelik 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Sambacı bunu yeterli bulmadı.
Sarı-Lacivertliler'in ise Ramires için yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı öne sürüldü. İngiliz kulüpleri de tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgileniyordu ancak İngiltere'de transfer dönemi kapandı.
Bu nedenle Ramires'in Fenerbahçe ya da Benfica'ya imza atacağı öne sürüldü.
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Portekiz ekibi, bonservisini eline alan eski oyuncusuna senelik 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Sambacı bunu yeterli bulmadı.
Sarı-Lacivertliler'in ise Ramires için yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı öne sürüldü. İngiliz kulüpleri de tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgileniyordu ancak İngiltere'de transfer dönemi kapandı.
Bu nedenle Ramires'in Fenerbahçe ya da Benfica'ya imza atacağı öne sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın