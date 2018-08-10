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Fenerbahçe'nin teklifi, Benfica'dan iyi!

Brezilyalı yıldız futbolcu Ramires'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin karşısında Benfica çıkmıştı. Portekiz ekibi Ramires'e 2 milyon euro önerirken Fenerbahçe, 3 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe'nin teklifi, Benfica'dan iyi!
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10 Ağustos 2018 09:05
Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna kalmak için kapışan Fenerbahçe ile Benfica, transferde de Ramires için karşı karşıya gelmişti.

Portekiz ekibi, bonservisini eline alan eski oyuncusuna senelik 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Sambacı bunu yeterli bulmadı.

Sarı-Lacivertliler'in ise Ramires için yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı öne sürüldü. İngiliz kulüpleri de tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgileniyordu ancak İngiltere'de transfer dönemi kapandı.

Bu nedenle Ramires'in Fenerbahçe ya da Benfica'ya imza atacağı öne sürüldü.

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