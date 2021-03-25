Fenerbahçe'nin tek tesellisi milli araya denk gelmesi

Fenerbahçe beş ismin COVID olmasının üzüntüsünü yaşıyor. Sarı lacivertlilerde beş oyuncunun pozitif çıkmasının milli maç arasına denk gelmesi büyük bir şans olarak değerlendirilirken, söz konusu isimler hiçbir maçı kaçırmayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin tek tesellisi milli araya denk gelmesi
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25 Mart 2021 09:09
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından gribal enfeksiyon tarzında semptomlar gösteren 1 futbolcunun Covid 19 testi de pozitif çıkmış bunun üzerine tüm takıma yapılan testlerde de önce 3 sonra 1 oyuncunun sonucu daha 'pozitif' çıkmıştı.

5 futbolcunun da hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği öğrenilirken bu futbolcuların karantina süresinin 1 Nisan'da biteceği, Erol Bulut'un görev vermesi durumunda hepsinin Denizlispor karşısında forma giyebilecekleri ifade edildi.

ARALIK AYINDA DA AYNISI OLDU

Ligde kritik bir viraja giren Fenerbahçe'de beş önemli ismin rahatsızlanmasının milli maç arasına denk gelmesi büyük bir şans olarak değerlendirilirken tedavilerine derhal başlanan futbolcuların hiç bir maçı kaçırmayacak olmaları teselli oldu.

Fenerbahçe'de aralık ayında görülen yoğun Covid vakalarının, takımın 'bay' kaldığı 15. hafta öncesine denk gelmişti. O dönem Covid olan Ozan Tufan ve Gustavo hiç maç kaçırmamış ismi açıklanmayan iki oyuncu ise sadece tek maçta forma giyememişti. 

 


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