Fenerbahçe'nin süper kahramanı: Valbuena!

Fenerbahçe formasıyla ikinci sezonuna giren Valbuena, Kadıköy'de gecenin öne çıkan isimlerindendi.Performansıyla 90 dakikaya damga vuran Fransız, Slimani'nin attığı golde ortayı yaparken, hücuma verdiği katkıyla dikkat çekti.Duran topları etkili kullanan 34 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta da oynadı ve yüksek pas yüzdesiyle karşılaşmayı tamamladı.Son dakikalarda yerini Roman'a bırakan Valbuena, Zenit zaferinde başroldeki isimlerdendi.Sahada kaldığı süre içinde önceki maçların aksine savunmaya da yardım eden Valbuena, yaptığı şık hareketlerle adından söz ettirdi.90 dakika sonunda yüzü gülen Valbuena, "Kazanmak için her şeyi yaptık ve taraftarımızın önünden istediğimiz sonuçla ayrılmayı başardık" dedi.Gecenin adamları arasına giren Valbuena, istatistiklerde de öne çıktı.Yüzde 92 pas isabetiyle oynayan Fransız, savunmaya da yardım etti. 34 yaşındaki futbolcu, savunmada iki kez rakip atağını kesti.Mathieu Valbuena, maç sonrası teknik heyete de şu mesajı gönderdi: "Her futbolcu gibi ben de daha fazla şans bulmak istiyorum."