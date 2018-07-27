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Fenerbahçe'nin stoper gözdesi, Fransa'ya gidiyor!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes, Fransa Ligi ekibi Bordeaux'ya transfer oluyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin stoper gözdesi, Fransa'ya gidiyor!
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27 Temmuz 2018 21:49
Porto ile sözleşmesini uzatmayan, bonservisi elinde bulunan ve Fenerbahçe'nin stoper transferinde ilk sıralarda yer alan Diego Reyes, Bordeaux'yu tercih etti.

Meksika basınında çıkan haberlere göre Reyes'in Türkiye'de oynamak istemediği ve Bordeaux'nun projesi karşısında etkilendiği belirtildi.

FRANSA'YA İMZAYA GİDİYOR

Premier Lig takımlarının da ilgilendiği Meksikalı savunma oyuncusunun birkaç gün içinde Fransa'ya gidip imzayı atacağı kaydedildi.

53 kez Meksika Milli takımı forması giyen Reyes, dizindeki sakatlıktan ötürü Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyememişti. Porto'da başarılı sezonlar geçiren 25 yaşındaki oyuncu, kulübün yaptığı sözleşme uzatma teklifini geri çevirmişti.

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