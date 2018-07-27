ile sözleşmesini uzatmayan, bonservisi elinde bulunan ve'nin stoper transferinde ilk sıralarda yer alan'yu tercih etti.Meksika basınında çıkan haberlere göre Reyes'in Türkiye'de oynamak istemediği ve Bordeaux'nun projesi karşısında etkilendiği belirtildi.Premier Lig takımlarının da ilgilendiği Meksikalı savunma oyuncusunun birkaç gün içinde Fransa'ya gidip imzayı atacağı kaydedildi.53 kez Meksika Milli takımı forması giyen Reyes, dizindeki sakatlıktan ötürü Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyememişti. Porto'da başarılı sezonlar geçiren 25 yaşındaki oyuncu, kulübün yaptığı sözleşme uzatma teklifini geri çevirmişti.