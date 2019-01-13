  •  
    Fenerbahçe'de scoutlar BUGÜN onları izleyecek
  •  
    Fenerbahçe'nin teklifine Skrtel'den FLAŞ bir yanıt
  •  
    Başkan telefonla aradı, Adebayor'a talip oldu...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 42 İMZA
  •  
    Ve Almanya'dan ayrıldı! Türkiye'deki 38 transfer

Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine Skrtel'den yanıt

Fenerbahçe'de sözleşmesi mayıs ayında bitecek olan Martin Skrtel, yönetimin 1+1 yıllık sözleşme teklifine, "Şu an sadece takımın kötü durumdan bir an önce çıkmasına odaklanmış durumdayım. Sezon bitince oturup konuşuruz" yanıtını verdi.

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine Skrtel'den yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2019 12:22
Başakşehir'in talip olduğu konuşulan Martin Skrtel'in sözleşmesini uzatmak için Fenerbahçe harekete geçmişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'le masaya oturan yönetim, 34 yaşındaki savunmacıya son yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik bir kontrat önerdi. Şu anki kontratından 4 milyon Euro kazanan Slovak stopere, 2 milyon Euro teklif edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da tecrübesiyle takımda kalmasını istediği Skrtel'in ise yönetime, "Kötü bir ilk yarı geçirdik ve şu an tek düşüncem ikinci yarıdaki performansımız. Bulunduğumuz yerden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirelim, ondan sonra oturup, konuşuruz" cevabını verdiği öğrenildi.

Rangers peşini bırakmayacak

Menacerinin de başka takımlardan teklif geldiğini söylediği Skrtel'i en çok isteyen takımların başında, Liverpool'dan eski takım arkadaşı olan ve şu an İskoçya'da Glasgow Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard geliyor.

Gerrard'ın da yakın arkadaşını, Rangers'a gelmesi için ikna etmeye çalışacağı iddia ediliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için