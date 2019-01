Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine Skrtel'den yanıt

Başakşehir'in talip olduğu konuşulan Martin Skrtel'in sözleşmesini uzatmak için Fenerbahçe harekete geçmişti.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'le masaya oturan yönetim, 34 yaşındaki savunmacıya son yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik bir kontrat önerdi. Şu anki kontratından 4 milyon Euro kazanan Slovak stopere, 2 milyon Euro teklif edildi.Teknik direktör Ersun Yanal'ın da tecrübesiyle takımda kalmasını istediği Skrtel'in ise yönetime, "Kötü bir ilk yarı geçirdik ve şu an tek düşüncem ikinci yarıdaki performansımız. Bulunduğumuz yerden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirelim, ondan sonra oturup, konuşuruz" cevabını verdiği öğrenildi.Menacerinin de başka takımlardan teklif geldiğini söylediği Skrtel'i en çok isteyen takımların başında, Liverpool'dan eski takım arkadaşı olan ve şu an İskoçya'da Glasgow Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard geliyor.Gerrard'ın da yakın arkadaşını, Rangers'a gelmesi için ikna etmeye çalışacağı iddia ediliyor.