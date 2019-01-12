KARİYERİM İÇİN İSTERİM

Orta sahaya takviye arayışını sürdüren Fenerbahçe için Michal Travnik iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin, Çek Ligi'nde sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki merkez orta saha için araştırma yaptığı bildirildi. Jablonec takımıyla bu sezon 25 maça çıkan Travnik, 10 gol atarken 10 da asist gerçekleştirdi.Çek basını, genç yıldızla Fenerbahçe'nin yanı sıra ünlü ekiplerin de ilgilendiğini belirtti. İngiltere'den Newcastle United ve Fulham, Almanya'dan Augsburg ve Rus ekibi CSKA Moskova bu takımlar arasında gösterildi.Michal Travnik, transferiyle ilgili gelen sorulara, "Bana ilgi duyan takımlar var ama şu ana kadar kesinleşen bir şey yok. Eğer olursa kariyerimde bir adım atmak isterim. Olmazsa da sorun değil" cevabını verdi.3 kez Çek Milli Takımı'nda oynayan yetenekli futbolcu, alt kategorilerde ise 60 kez milli formayı giyip, 5 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin görüştüğü diğer oyuncuların durumuna göre Michal Travnik için resmi olarak harekete geçmeyi planladığı ifade ediliyor.