HÜCUMDA 30 YILIN DİBİNDE





FENERBAHÇE SAVUNMADA DA ÇÖKTÜ FENERBAHÇE SAVUNMADA DA ÇÖKTÜ

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarına kötü günler yaşatan Fenerbahçe, yakaladığı gol istatistlikleriyle de taraftarını kahretti.Sarı Lacivertli ekip son 30 yılda 22. haftalar sonun ilk defa averaj olarak eksiye düştü. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 22. haftası sonunda 23 gol atıp 29 gol kalesinde görerek -6 averajda kaldı. Bu sezona kadar en kötü performansı 1990/91 sezonunda 22. hafta sonunda Guus Hiddink yönetiminde 42 gol atıp 38 gol kalesinde görmüş ve averajı 4 olmuştu.Fenerbahçe bu sezon ilk 22 hafta rakip ağlara 23 gol kaydetip, son 30 yılın en kötü hücum performansını sergiledi. Bu sezon maç başı 1,04 gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe hücum hattı sınıfta kaldı. Bu sezona kadar son 30 yılın en kötü performansını 34 gol atarak 2012/13 sezonun Aykut Kocaman yönetiminde yaşamıştı.Fenerbahçe hücumda etkisiz sezonunu yaşayan Sarı Laciverliler savunma performansıyla taraftarlarını üzdü. Fenerbahçe bu sezon 1990/91 sezonunun ardından en çok gol yediği 2. sezonu yaşadı. Süper Lig'in 16 takım katılımıyla düzenlendiği 1990-1991 sezonuna Aydınspor'a 6-1 mağlup olarak başlayan Guus Hiddink'in Fenerbahçe'si ilk 22 haftada 38 gol yerken bu sezon Fenerbahçe ilk 22 haftada kalesinde 29 gol gördü.