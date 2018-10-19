Sivas'taki maçlar

24 maçta 91 gol

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 20 Ekim Cumartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 6, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti.Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı.Öte yandan Sivas'taki son 6 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor.İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı.Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.