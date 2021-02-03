Fenerbahçe'nin şifresi: ilk gol!

Süper Lig'de bu sezon ilk golü attığı maçların tamamını kazanan tek takım olan Fenerbahçe bu geleneği Hatay'da da sürdürdü.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin şifresi: ilk gol!
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03 Şubat 2021 08:52
Deplasmanda perdeyi 26. dakikada Senegalli forveti Mame Thiam ile açan Fenerbahçe galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği 4 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Hatayspor'un serisini beşinci maçta Fenerbahçe sonlandırdı. Akdeniz ekibi düne kadar çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanırken tek beraberliğini 2-2 biten Beşiktaş mücadelesinde yaşamıştı.

FENERBAHÇE HERKESİ YENDİ

Ligin ilk yarısında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en az iki kez karşılaştığı 72 takımın tamamını mağlup etmeyi başarmış oldu.

DIŞ SAHADA KENDİNİ AŞTI

Bu sezon Süper Lig'de 8 deplasman maçı kazanan Fenerbahçe daha önceki iki sezonun toplamındaki galibiyet sayısını şimdiden geride bıraktı. 

 


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