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Fenerbahçe'nin serisi Rusya'da sona erdi!

THY EuroLeague'in 17. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki Moskova'ya uzatmada 84-78 mağlup oldu ve 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin serisi Rusya'da sona erdi!
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08 Ocak 2019 22:10
THY EuroLeague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki Moskova deplasmanına konuk oldu. Üst üste 12 maç kazanan ve bu alanda rekora koşan Fenerbahçe'nin serisi Rusya'da son buldu. Sarı lacivertli ekip, uzatmaya giden maçta Khimki'ye 84-78 mağlup oldu ve bu sezon 2. yenilgisini yaşadı. 
Maça kötü başlayan sarı-lacivertli takım, Thomas'ın basketiyle 2. dakikada 5-2 geriye düştü. Sonraki 8 dakikada hem iyi savunma yapan hem de hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko, 9. dakikada 12 sayılık üstünlük (23-11) üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, birinci çeyreği de 23-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 11. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 26-13. Bu dakikadan sonra hücumda organize olamayan sarı-lacivertli takım, rakibinin oyuna ortak olmasına engel olamadı. Sonraki dört dakikada 11-0'lık seri yakalayan Khimki, Green'in basketiyle 19. dakikada 36-35 öne geçti. Kalan sürede serbest atışlarda Sloukas ve Vesely ile sayılar üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-38 önde gitti. 

Maçta top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko, Jenkins'in basketine engel olamayınca 28. dakikada 53-51 geriye düştü. Khimki, üçüncü çeyreği 57-54 önde geçti.

Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle oyunda kalmayı başardı. Maçın 38. dakikası 66-66 beraberlikle geçilirken, son bölümde büyük çekişme yaşandı. Mücadelenin bitimine 20 saniye kala 72-71 Khimki'nin üstünlüğü oldu. Fenerbahçe Beko, bitime 1,4 saniye kala Melli ile faul atışlarından birini sayıya çevirdi ve normal süre 72-72 beraberlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-78 mağlup ayrıldı.

Salon: Mytishchi Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya)

Khimki: Bost 12, Green 9, Zubkov 3, Jenkins 9, Thomas 5, Crocker 10, Vialtsev 2, Markovic 13, Monia, Gill 12, Mickey 9

Fenerbahçe Beko: Sloukas 11, Guduric 6, Kalinic 5, Melli 9, Vesely 17, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 2, Datome 2, Lauvergne 2

1. Periyot: 13-23

Devre: 38-41

3. Periyot: 57-54

Normal süre: 72-72

5 faulle çıkan: 39.20 Vesely (Fenerbahçe Beko)

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