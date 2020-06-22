Fenerbahçe'nin serileri altüst oldu!

Fenerbahçe'nin rekorları altüst oldu. Kayseri, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini Fener'den alırken, Galatasaray 20 yıl, Trabzonspor da 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı. Dün de Kasımpaşa, Kanarya'yı yaklaşık 8 sene sonra mağlup etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin serileri altüst oldu!
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22 Haziran 2020 08:32
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya yenilerek, uzun yıllardır üstünlük kurduğu bir rakibine karşı bu unvanını kaybetti. Başkan Ali Koç yönetiminde sezon başında büyük hedefleri olan ve şampiyonluk kovalayan Kanarya, olumsuz anlamda 4 istatistiğe imzasını attı, tarihin değişmesine neden oldu.

Bu sezon ki Fenerbahçe, Kayserispor'la ilk yarıda deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetmiş ve bu Kayseri'nin o ana kadar ligdeki ilk galibiyeti olmuştu. Daha sonra Sarı- Lacivertliler'in, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik unvanı da bu sezon tarihe gömüldü. Sarı-Kırmızılılar, Fener'i 3-1 yenerek kendisi adına kâbusa son vermiş oldu.

2822 gün sonra...

Bu kez salgın sonrası Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor, Kanarya'yı 3-1'le geçerek, 23 yıl sonra rakibinin sahasında ilk galibiyetini elde etti. Pazar akşamı da bir ilk yaşandı. Ligde Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık skorla alan Kasımpaşa, daha sonra oynanan 14 karşılaşmanın 12'sini kaybederken, 2'sinde berabere kalmıştı. Ama Paşa da Fenerbahçe'ye acımadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak, tam 2822 gün sonra Fenerbahçe karşısında kazanmayı başardı.



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