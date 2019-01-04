Fenerbahçe'nin Serdar Aziz planı

Galatasaray'da bir gün gecikmeli gerçekleşen görüşmeden af yerine ayrılık çıktı.ABD'den önceki gün dönen Teknik Direktör Fatih Terim, öğlen saatlerinde bir araya geldiği Serdar Aziz'i affetmedi. 3 dakika süren görüşmede Serdar, Sivas maçında kendisini kötü hissettiği için oynamadığını, ertesi gün Maldivler'e tatile gitmesiyle bunun bir ilgisi olmadığını söyledi. Tecrübeli hoca ise, tek maçlık karar vermediğini ve kararından dönmeyeceğini söyledi. Böylece Serdar'ın af umudu karşılık bulmadı.Serdar yaşanan bu gelişme üzerine Florya'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Sarı-kırmızılı yönetim futbolcunun bonservisini 4.5 milyon euro olarak belirlemişti.Galatasaray ile Serdar'ın yollarının ayrılmasından sonra Fenerbahçe milli futbolcu için hemen devreye girdi. Yönetici Semih Özsoy ile İdari Menajer Volkan Ballı, Serdar'ın menajeri Haluk Canatar'ı arayarak oyuncuyla ilgilendiklerini ilettiler. Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden Serdar transferini gerçekleştirmek istediği kaydedildi.