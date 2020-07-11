Fenerbahçe'nin şansı Topuk Yaylası

Kovid 19'un getirdiği belirsizlik, yurt dışına gidilememe ve "Nerede kamp yapacağız?" endişesi tüm takımların sorunu gibi görünürken, Fenerbahçe'nin yeri şimdiden hazır; Düzce Topuk Yaylası Tesisleri... Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık sürecini burada ve herkesten izole bir şekilde gerçekleştirecek



Kendi evinde kalacak



Bu süreçte, seyahat en büyük sorun olarak olurken, ekiplerin konakladığı otellerdeki diğer konuklar da karşı karşıya kalması korkutuyor.



Fenerbahçe'nin ise böyle bir sıkıntısı bulunmuyor. Önceki dönemde ilk etap kamp çalışmalarını Topuk Yaylası'nda yapan, ardından da hazırlık maçları için kısa süreli Avrupa'ya giden takımın şimdi daha uzun süre Topuk Yaylası'nda kalma ihtimali üzerine plan yapıyor.



Hazırlık maçları burada



Temmuz ayında ligi bitirecek olan Fenerbahçe, kısa bir tatilin ardından 11 Eylül'deki lige hazırlanmak için 4-5 haftalık bir çalışma süreci olacak.



Sezon bitiş ve başlangıç tarihi bu kadar yakınken sağlıklı bir plan yapmak ve hazırlık maçları organize etmek de kolay değil. Bu nedenle sarı-lacivertli takımın hazırlık maçlarını da burada yapması planlanıyor. Tesise, Fenerbahçe varken, başka bir takım alınmayacak.



