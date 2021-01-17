Fenerbahçe'nin Samuel transferinde scout etkisi!

Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hamlesi Bright Osayi-Samuel de scout ekibinin listesinde yer alan bir isimdi. 1 yıldır listede bulunan ve son 3 aylık süreçte yakından izlenen 23 yaşındaki kanat oyuncusu hem Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na hem de teknik heyete raporlandı. QPR'da bu sezon gösterdiği performans detaylarıyla anlatıldı.Samuel'in Championship'in en iyi kanat oyuncusu olduğu istatistikler ve video desteğiyle anlatıldı. Aynı zamanda İngiltere'de bilgi ağı kuvvetli olan Emre Belözoğlu ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de tam not verince transfer hızlandı.Genç yıldız hem de bedelsiz olarak yeni sezon için transfer edildi. Şu anda kulübünden 190 bin euro alacağı olan Samuel için QPR'la görüşen Fenerbahçe'nin yaz dönemini beklemeden ocak ayında oyuncuyu getirmek için çaba harcadığı da bildirildi.23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun menajerinin, oyuncusunu devre arasında Sarı-Lacivertliler'e getirmek istediği öğrenildi. Osayi-Samuel'in, sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılmak istediğini QPR yönetimine ilettiği bildirildi. Fenerbahçe'nin de gelişmeleri yakından takip ettiği ve ona göre Ocak ayı için kanat transferi yapacağı konuşuluyor.