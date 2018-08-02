Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, turu geçmesi halinde Play-Off'taki muhtemel rakibi de belli oldu.

02 Ağustos 2018 17:14
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Fenerbahçe, teknik direktör Philipp Cocu yönetiminde yeni sezona başlarken, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak içinde iki zorlu tur geçmek zorunda.
Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan Sarı-Lacivertliler, Portekiz'in köklü kulübü Benfica ile eşleşti.

2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde iki takım yine karşı karşıya gelmişti.
İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşa birçok as oyuncusundan yoksun çıkmış ve 3-1 sahadan mağlup ayrılarak final biletini kaçırmıştı.

Bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükselme mücadelesi verecek iki takım ilk olarak 7 Ağustos'ta Portekiz'de karşılaşacak.

Rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Kazananın Play-Off eşleşmesinde seribaşı olacağı kurada, temsilcimiz Fenerbahçe'nin turu geçmesi halindeki rakibi de belli oldu.

Tıpkı Fenerbahçe gibi Lig Yolu'nda bulunan Slavia Prag-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi, seribaşı olarak kurada yer alacak.

Dolayısıyla bu turun galibinin Fenerbahçe'yle eşleşme ihtimali bulunmuyor. Geriye yalnızca seribaşı olmayan takımlardan 'Standart Liege-Ajax ve Paok-Spartak Moskova' eşleşmelerinin galibi kalıyor.

Ancak, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle, Dinamo Kiev ve Spartak Moskova takımları birbirleriyle eşleşemiyor.
Play-Off kuraları da 3. tur maçları sonuçlanmadan 6 Ağustos tarihinde çekileceği için Fenerbahçe turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçlarının galibi ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Play-Off mücadelesi verecek.

Şampiyonlar Ligi Play-Off müsabakalarında ilk maçlar 21-22 Ağustos'ta, rövanşlar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
30 Ağustos'ta kura çekiminin yapılacağı ve Galatasaray direkt olarak katılacağı organizasyonda ilk maçlar, 18 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: Fanatik

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