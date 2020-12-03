Fenerbahçe'nin sakatlık kabusu! Yedekleri kalmadı...

Fenerbahçe'nin geçen sezon hedeflerine ulaşamamasında büyük rol oynayan sakatlık kâbusu hız kesmeden devam ediyor.



Sezon başı Mert Hakan, Novak ve Sosa ile başlayan sakatlar kervanına ilerleyen haftalarda Harun, Gökhan, Nazım, Ferdi, Tolga ve Samatta eklendi. Bu arada iyileşip takıma dönenler olsa da son Beşiktaş derbisinde bu kez Ademi, Perotti ve Lemos sakatlandı.

Valencia ile Sinan'ın da rahatsızlıklarının sürmesi ve maç eksiklerinin olması kadro sıkıntısına yol açıyor. Bazı mevkilerde iki oyuncunun birden sakatlanması Erol Bulut'un keyfini kaçırdı. Gençlerbirliği maçında Gökhan ve Nazım'ın ikisi de sakat olduğu için Lemos'u sağ bekte oynatan Bulut, benzer bir sıkıntıyı bu hafta Denizli maçında yaşayacak.



Altay, Gökhan ve Cisse, yedekleri olmadan sahaya çıkacak. Bulut'un pazar Perotti'nin yerine Thiam'a ilk 11'de görev vermesi, Ferdi'yi de kulübede oturtması bekleniyor.



KIRIK YOK! YIRTIK, ÖDEM VE EZİLME VAR



F.bahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Lemos'un durumu belli oldu. Beşiktaşlı De Souza'nın müdahalesiyle sakatlanan Lemos'un MR sonucuna göre ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktarıldı. Uruguaylı oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedilirken, futbolcunun sağlığına ilişkin tek sevindirici gelişmenin, kırık saptanmaması olduğu vurgulandı.



