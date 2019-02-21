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Fenerbahçe'nin Rusya'da penaltı beklentisi!

Rusya'da Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan Avrupa Ligi maçının 13. dakikasında temsilcimiz penaltı bekledi ancak hakem aynı görüşte olmadı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin Rusya'da penaltı beklentisi!
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21 Şubat 2019 21:14
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Zenit arasındaki maçın 13. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Zenit'in golünden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe'de Eljif Elmas, sol kanattan açılan ortada hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken İngiliz hakem Michael Oliver ''devam'' dedi.

ÖNDER ÖZEN: ''NİZAMİ DEĞİL, PENALTI VERİLMEDİ''

Maçı yorumlayan Önder Özen ise pozisyon için ''Bu nizami bir şarj değil.'' yorumunu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde VAR sistemi kullanılmadığı için hakemler pozisyonların tekrarlarını göremiyor.



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