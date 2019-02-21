UEFA Avrupa Ligi'ndeilearasındaki maçıntartışmalı bir pozisyon yaşandı.Zenit'in golünden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe'de, sol kanattan açılan ortada hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı.Fenerbahçeli futbolcular yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken İngiliz hakem Michael Oliver ''devam'' dedi.Maçı yorumlayan Önder Özen ise pozisyon için ''Bu nizami bir şarj değil.'' yorumunu yaptı.UEFA Avrupa Ligi'nde VAR sistemi kullanılmadığı için hakemler pozisyonların tekrarlarını göremiyor.