Fenerbahçe'nin Rusya'da Ospina görüşmesi

Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan Yerry Mina için Rusya'ya giden Fenerbahçeli idarecilerin, burada David Ospina'yla da görüştüğü ortaya çıktı. Başarılı file bekçisi, Sarı- Lacivertliler'e yeşil ışık yaktı.

03 Temmuz 2018 08:17
Fenerbahçe'nin Rusya'da Ospina görüşmesi
Transfer görüşmelerini dört koldan sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, Dünya Kupası'nı da yakından takip ediyor. Barcelona'nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina, Kolombiya Milli Takımı ile Rusya'daki turnuvada patlamada yaparken, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başkan Ali Koç, yakın ilişkiler içinde olduğu Barcelona'dan daha önce bu oyuncu konusunda söz alırken, Sarı-Lacivertli idareciler Mina ile görüşmek için soluğu Rusya'da aldı.
Burada sadece Mina ile değil, Kolombiya'nın başarılı kalecisi David Ospina'yla da temas kurulduğu ortaya çıktı. Arsenal'in 25 milyon Euro'ya Leno'yu kadroya katmasının ardından Londra ekibinde 3. kaleci durumuna düşen Ospina, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Mina ise önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğunu belirtti.

Liverpool da devrede

Dünya Kupası'nda forma giydiği 3 maçta 2 gol atan 1.95'lik yıldız stoper için pek çok Avrupa kulübü de devreye girmiş durumda. Bu ekiplerden biri de İngiliz devi Liverpool. Mina transferi her ne kadar zora girmiş olsa da Fenerbahçe sonuna kadar şartları zorlayacak.

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