Fenerbahçe'nin rakibinden Beşiktaş'ın rakibine övgü!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizileBelçikalı rakipleriyle karşılaşırken Fenerbahçe, Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı, Beşiktaş ise Genk'e 4-2 mağlup oldu.Maçların ardından ise Anderlecht teknik direktörü, Belçika Ligi'ndeki rakiplerihakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 yenen Genk hakkında konuşan Hein Vanhaezebrouck, ''Sezon başında da söylemiştim. Genk, ligin büyük favorisi. Ben ilk başta bunu söylediğimde insanlar gözünü açıp bana bakıyordu. Şimdi herkes Genk için favori diyor. İnsanlar görmek istediklerini görüyor. Bence Genk, Club Brugge'dan da iyi takım. Nasıl oynadıklarını hepiniz gördünüz.'' dedi.11 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde Genk, 29 puanla lider. Club Brugge, 26 puanla 2. sırada yer alırken Anderlecht, 23 puanla 3. basamakta kendisine yer buldu.