Fenerbahçe'nin rakibinden Beşiktaş'ın rakibine övgü!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, Belçikalı rakipleriyle karşılaşırken Fenerbahçe, Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı, Beşiktaş ise Genk'e 4-2 mağlup oldu.
Maçların ardından ise Anderlecht teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, Belçika Ligi'ndeki rakipleri Genk hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
''GENK, BÜYÜK FAVORİ''
Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 yenen Genk hakkında konuşan Hein Vanhaezebrouck, ''Sezon başında da söylemiştim. Genk, ligin büyük favorisi. Ben ilk başta bunu söylediğimde insanlar gözünü açıp bana bakıyordu. Şimdi herkes Genk için favori diyor. İnsanlar görmek istediklerini görüyor. Bence Genk, Club Brugge'dan da iyi takım. Nasıl oynadıklarını hepiniz gördünüz.'' dedi.
11 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde Genk, 29 puanla lider. Club Brugge, 26 puanla 2. sırada yer alırken Anderlecht, 23 puanla 3. basamakta kendisine yer buldu.
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Maçların ardından ise Anderlecht teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, Belçika Ligi'ndeki rakipleri Genk hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
''GENK, BÜYÜK FAVORİ''
Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 yenen Genk hakkında konuşan Hein Vanhaezebrouck, ''Sezon başında da söylemiştim. Genk, ligin büyük favorisi. Ben ilk başta bunu söylediğimde insanlar gözünü açıp bana bakıyordu. Şimdi herkes Genk için favori diyor. İnsanlar görmek istediklerini görüyor. Bence Genk, Club Brugge'dan da iyi takım. Nasıl oynadıklarını hepiniz gördünüz.'' dedi.
11 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde Genk, 29 puanla lider. Club Brugge, 26 puanla 2. sırada yer alırken Anderlecht, 23 puanla 3. basamakta kendisine yer buldu.
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