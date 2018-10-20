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Fenerbahçe'nin rakibinden 4 gollü galibiyet!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nde Senica'yı 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin rakibinden 4 gollü galibiyet!
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20 Ekim 2018 18:05
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nin 12. haftasında Senica'yı konuk etti. Trnava, Senica'yı 4-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Trnava'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Grendel, 43 ve 59'da Miesenbock, 73. dakikada Chanturishvili kaydetti.

12. haftada 4. galibiyetini alan Trnava, Slovakya Ligi'nde 14 puanla 7. sırada yer alıyor.

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