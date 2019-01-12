'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi'te, takımın önemli isimlerinden'e bir Avrupa devi talip oldu.Premier League ekiplerinden, Zenit forması giyen Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor.Fabregas'ın Monaco'ya transferinin ardından bu bölgeye bir takviye yapmak isteyen Chelsea'nin Cagliari ile Barella ve Zenit ile Paredes konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.Ada basınında yer alan habere göre Chelsea Menajeri Sarri'nin iki oyuncudan birinin transferine birkaç gün içerisinde karar verecek.24 yaşındaki Leandro Paredes bu sezon Zenit formasıyla 22 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 4 asist yaptı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Zenit ile 12 Şubat ve 21 Şubat tarihlerinde karşılaşacak.