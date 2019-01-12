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Fenerbahçe'nin rakibinde ayrılık

Chelsea, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'te forma giyen orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin rakibinde ayrılık
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12 Ocak 2019 03:05
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'te, takımın önemli isimlerinden Leandro Paredes'e bir Avrupa devi talip oldu.

Premier League ekiplerinden Chelsea, Zenit forması giyen Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor.

Fabregas'ın Monaco'ya transferinin ardından bu bölgeye bir takviye yapmak isteyen Chelsea'nin Cagliari ile Barella ve Zenit ile Paredes konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ada basınında yer alan habere göre Chelsea Menajeri Sarri'nin iki oyuncudan birinin transferine birkaç gün içerisinde karar verecek.

24 yaşındaki Leandro Paredes bu sezon Zenit formasıyla 22 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 4 asist yaptı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Zenit ile 12 Şubat ve 21 Şubat tarihlerinde karşılaşacak.



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