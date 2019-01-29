Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten savunmaya takviye!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit, Yaroslav Rakitskiy'yi transfer etti.
Zenit'in 29 yaşındaki stoper için Shakhtar Donetsk'e 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.
Rus ekibinin, Ukraynalı savunma oyuncusuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Shakhtar Donetsk'te bu sezon 16 maça çıkan Yaroslav Rakitskiy, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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Zenit'in 29 yaşındaki stoper için Shakhtar Donetsk'e 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.
Rus ekibinin, Ukraynalı savunma oyuncusuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Shakhtar Donetsk'te bu sezon 16 maça çıkan Yaroslav Rakitskiy, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın