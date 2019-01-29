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Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten savunmaya takviye!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, Shakhtar Donetsk'ten Yaroslav Rakitskiy'i kadrosun kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten savunmaya takviye!
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29 Ocak 2019 00:58
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit, Yaroslav Rakitskiy'yi transfer etti.

Zenit'in 29 yaşındaki stoper için Shakhtar Donetsk'e 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.

Rus ekibinin, Ukraynalı savunma oyuncusuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Shakhtar Donetsk'te bu sezon 16 maça çıkan Yaroslav Rakitskiy, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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