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Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida

Fenerbahçe kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında 16 Ocak Çarşamba İspanyol ekibini konuk edecek

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida
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15 Ocak 2019 13:19
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında 16 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Perfumerias Avenida ile karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan dörder galibiyet ve yenilgiyle ayrılan Perfumerias Avenida ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı, Perfumerias Avenida 88-82'lik skorla kazanmıştı.

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