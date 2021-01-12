Fenerbahçe'nin rakibi Milan ve MANU

Fenerbahçe, dış sahada topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor. Deplasmanda daha rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 9 maçın 7'sinde galip gelirken, 1 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.



Bu performansıyla Fenerbahçe, 5 büyük lig ve Süper Lig'e bakıldığında en iyi puan ortalamasına sahip 3. takım durumunda. 2.44 ortalama yakalayan Kanarya, Milan (2.75) ve M.United (2.71)'ın hemen arkasında yer aldı. Evinde ise 8 karşılaşmada 13 puan toplayıp 11 puanı çimlere gömdü.



Fenerbahçe deplasmanda attığı gollerle de dikkat çekiyor. Dışarıda 21 gol atan Kanarya, 8 gol yiyerek +13 ile en iyi averajın sahibi durumunda. Kanarya'yı Bundesliga'dan Stuttgart, +12 averajla takip ediyor.



