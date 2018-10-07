Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Zulte Waregem'i 2-1 yendi.
Anderlecht, ligin 10. haftasında Zulte Waregem'e konuk oldu. Anderlecht, Bakkali'nin 43 ve Gerkens'in 78. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 90+3'üncü dakikada Buffel attı.
Puanını 20'ye çıkaran Anderlecht 3'üncü, 5 puanda kalan Zulte Waregem ise 15. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.
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Anderlecht, ligin 10. haftasında Zulte Waregem'e konuk oldu. Anderlecht, Bakkali'nin 43 ve Gerkens'in 78. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 90+3'üncü dakikada Buffel attı.
Puanını 20'ye çıkaran Anderlecht 3'üncü, 5 puanda kalan Zulte Waregem ise 15. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın