Fenerbahçe, İsviçre kampında bugün oynayacağı hazırlık maçında İngiltere Premier Lig'e bu sezon yeniden yükselen Fulham'la karşılaşacak.Fenerbahçe'nin Fulham'la Joseph Moynat Stadı'nda oynanayacağı maç TSİ 18.00'da başlayacak vecanlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe, İsviçre kampını Fulham ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Phiillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe maçın ardından İstanbul'a dönecek.Fenerbahçe'nin oynayacağı diğer hazırlık maçlarıFenerbahçe - FeyenoordFenerbahçe - CagliariFenerbahçe, ilk hazırlık maçını da 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'ta, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yaptı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, golü Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe'dan geldi.İstanbul'daki hazırlıklarının ardından 10 Temmuz itibariyle İsviçre'nin Lozan kentinde kampa giren Sarı Lacivertli ekip, çalışmalarını burada yaptığı antrenmanlarla sürdürürken, 13 Temmuz Cuma günü İsviçre'nin Lausanne Sport ekibiyle hazırlık maçı oynadı.Karşılaşma Lozan ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin golünü genç stoper Yiğithan Güveli attı. Öte yandan yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu kampta katıldı.