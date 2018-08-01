Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica mücadelesi öncesinde son hazırlık maçını Cagliari ile oynayacak.
Fenerbahçe ile Cagliari arasındaki mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. 21:00'de başlayacak karşılaşma, Smart Spor'dan ekranlara gelecek.
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe ideal kadrosuyla sahada olacak.
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Fenerbahçe ile Cagliari arasındaki mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. 21:00'de başlayacak karşılaşma, Smart Spor'dan ekranlara gelecek.
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe ideal kadrosuyla sahada olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın