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Fenerbahçe'nin rakibi Cagliari

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica maçı öncesi son provayı Cagliari karşısında yapacak.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin rakibi Cagliari
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01 Ağustos 2018 03:20
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica mücadelesi öncesinde son hazırlık maçını Cagliari ile oynayacak.

Fenerbahçe ile Cagliari arasındaki mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. 21:00'de başlayacak karşılaşma, Smart Spor'dan ekranlara gelecek.

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe ideal kadrosuyla sahada olacak.



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