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Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Lyon'a boyun eğdi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Lyon'a 3-2 mağlup oldu.

Kaynak: Sportando
Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Lyon'a boyun eğdi
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02 Ağustos 2018 01:08
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Benfica ile Lyon karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica, Lyon'a 3-2 mağlup oldu.

Lyon'a Benfica karşısında galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Marcelo, 45. dakikada Bertrand Traore ve 83. dakikada Martin Terrier kaydetti.

Benfica'nın gollerini ise 59. dakikada Pizzi ve 64. dakikada kendi kalesine Marcelo attı.

Benfica, daha önceki maçlarında da Dortmund ile 2-2, Juventus ile 1-1 beraere kalmıştı.



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