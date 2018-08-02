Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Lyon'a boyun eğdi

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndailekarşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica, Lyon'a 3-2 mağlup oldu.Lyon'a Benfica karşısında galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Marcelo, 45. dakikada Bertrand Traore ve 83. dakikada Martin Terrier kaydetti.Benfica'nın gollerini ise 59. dakikada Pizzi ve 64. dakikada kendi kalesine Marcelo attı.Benfica, daha önceki maçlarında da Dortmund ile 2-2, Juventus ile 1-1 beraere kalmıştı.