Fenerbahçe'nin radarındaki iki genç

Genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile Avusturya'nın Wacker takımında oynayan Şefik Abalı'yı izlemeye aldı.



2003 doğumlu Yusuf hem sol açık, hem de forvette oynayabiliyor. 2002 doğumlu olan 1.92 boyundaki Şefik ise sol stoper, ön libero ve sol bekte görev yapabiliyor.



Scout ekibinin, ümit milli iki gurbetçi oyuncu için sezon sonunda teknik heyet ve yönetime rapor vereceği dile getirildi...



